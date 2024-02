Quando è obbligatorio il cambio di residenza per il congedo straordinario Legge 104

Leggi tutta la notizia su informazioneoggi

(Di sabato 17 febbraio 2024) Ilè la misura che permette al lavoratore caregiver di assentarsi dal posto di lavoro per un massimo di due anni. Il caregiver che deve assiste un familiare con disabilità grave può utilizzare le agevolazioni concesse dalla104 per assentarsi dal lavoro senza rischiare il licenziamento. Tra gli strumenti di cui fruire c’è il. Ilimpone ildi? (Informazioneoggi.it)Le persone con disabilità grave necessitano di assistenza e possono improvvisamente aver bisogno di un supporto continuo e costante. Per il familiare che lo assiste significherebbe dover momentaneamente assentarsi dal posto di lavoro. Se non esistessero i permessi di tre giorni al mese o ...