Quando è cambiato tutto | la rivelazione di Clara | star di Mare Fuori

(Di sabato 17 febbraio 2024) "Per un momento ho pensato di dover mettere da parte la musica, lasciandola solo come passione":, reduce dall'ultimo festival di Sanremo, a cui ha partecipato col brano "Diamanti grezzi", ha parlato del suo periodo più buio nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5. L'artista, che interpreta anche il ruolo di Crazy J nella fiction Rai "", ha ripercorso la sua carriera fin dagli inizi: "Come modella ho iniziato a 16 anni, non l'ho mai vissuta male, mi hanno sempre curata e trattata come una bambina, ma sono stati anni belli che mi hanno dato tanto". Poi, ha proseguito, "sono riuscita a trasferirmi a Milano e dopo un po' ho messo da parte un gruzzoletto, quindi ho provato a lanciarmi sperando qualcuno si interessasse a me e sono riuscita firper una discografica. Il primo anno ce l'ho ...