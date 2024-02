Quando cambia l’ora legale 2024 | la data si avvicina

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 17 febbraio 2024) Bologna, 17 febbraio– Un’ora in meno di sonno, ma preannuncia l’arrivo della bella stagione:tornerà tra poco più di un mese, per la precisione il 31 marzo, coincidendo quindi con la Pasqua. Gli orologi dovranno essere spostati un’ora in avanti alle 2 della notte, che diventeranno quindi le 3. La storiavenne adottata per la prima volta nel nostro paese nel 1916, durante la Prima guerra mondiale, come misura bellica. Abolita quattro anni dopo, venne ripristinata con lo stesso scopo, ma a fasi alterne, durante la Seconda guerra mondiale. Solo nel 1966 il sistema entrò a far parte della ‘tradizione’ di ogni anno, inizialmente prevista tra l’ultima domenica di maggio e la prima domenica di settembre. Nel 1996, l’Unione Europea adottò un’unica legislazione a riguardo, ...