Quadarella nella storia | Oro mondiale negli 800 stile libero

(Di sabato 17 febbraio 2024) AGI - Straordinaria ed emozionante impresa di Simonache ha vinto il titolodegli 800. Per la fuoriclasse nuotatrice romana si tratta della seconda medaglia d'oro ai Mondiali di Doha dopo quella conquistata nei giorni scorsi nei 1500 sl.è entratadel nuoto italiano ma anche internazionale. La nuotatrice del Circolo Canottieri Aniene vincendo oggi gli 800dei Mondiali di Doha ha riportato l'Italia sul tetto del mondo in questa gara 51 anni dopo Novella Calligaris: era il 9 settembre del 1973 quando al 'Tasmajdan Sports Centre' di Belgrado, Novella vinse con il nuovo record(8'52"973). Simonaè stata la ...

