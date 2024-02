Quadarella d' oro | doppietta storica a Doha | trionfo anche negli 800

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 17 febbraio 2024) Unaquella di Simonache dopo i 1500 vince la medaglia d'oro800 stile libero ai Mondiali di nuoto in corso a. La 25enne romana conquista il gradino più alto del podio 51 anni dopo la vittoria di Novella Calligaris. Un successo e un tempo, 8'17''44 che valgono, per l'azzurra,il pass per Parigi 2024. Medaglia d'argento per la tedesca Isabel Gose (8'17''53) protagonista di un bel testa a testa nel finale con. Bronzo per l'australiana Erika Fairweather in 8'22''26. Tra gli altri risultati della giornata spicca quello di Benedetta Pilato, la giovane tarantina si qualifica per la finale dei 50 rana. La campionessa italiana, dopo la mancata finale dei 100, ha chiuso la seconda semifinale in ...