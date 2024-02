(Di sabato 17 febbraio 2024) Iin questi ultimi giorni per un cessate il fuoco a Gaza "non". Lo ha detto Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani, primo ministro e ministro degli Esteri del. Credo che potremo vedere un accordo realizzarsipresto. Eppure lo schema degli ultimi giorni non è statopromettente", ha precisato il primo ministro del, parlando alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco e riferendosi alla "parte umanitaria di questi". "Rimarremo sempre ottimisti, continueremo a spingere", ha aggiunto, parlando in inglese.

A Doha i leader del Golfo per una riunione che servirà a "riallineare i Paesi dell'area e vedere se c'è spazio per una posizione comune" Il Qatar al ... (sbircialanotizia)

10 dic 18:33 Netanyahu ad Hamas : "E' finita, non morite per Sinwar" 'E' l'inizio della fine di Hamas . Ai terroristi io dico che è finita, non morite ... (247.libero)

Doha, 25 gen. (Adnkronos) – Israele non chiede più alla leadership di Hamas di lasciare la Striscia di Gaza nei negoziati per il cessate il fuoco. ... (calcioweb.eu)

Qatar, negoziati per la tregua non sono molto promettenti: (ANSA) - MONACO, 17 FEB - I negoziati in questi ultimi giorni per un cessate il fuoco a Gaza "non sono molto promettenti". Lo ha detto Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani, primo ministro e ...

Medio Oriente Hamas minaccia la fine dei negoziati senza gli aiuti a Gaza nord: Hamas ha minacciato che sospenderà ogni negoziato su una possibile intesa con Israele se gli aiuti umanitari non arriveranno nella parte nord di Gaza.

'A Monaco incontro segreto Herzog -al Thani sugli ostaggi': WASHINGTON, 16 FEB - Il presidente israeliano Isaac Herzog ha incontrato segretamente il premier del Qatar Mohammed bin Abdulrahman al-Thani a margine della Conferenza sulla sicurezza di Monaco per di ...