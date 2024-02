Putin si congratula con i soldati per la cattura di Avdiivka

(Di sabato 17 febbraio 2024) Il presidente russo Vladimirsi èto con le forze armate per "l'importante vittoria" ottenuta nella città di Avdiïvka, nell'Ucraina orientale, dopo essere stato informato della campagna militare dal ministro della Difesa Sergei Shoigu. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov citato dalle agenzie di stampa russe.

Putin ha visitato l’ospedale militare Vishnevskij e rivolgendosi ai militari ha detto che la situazione sul campo (in Ucraina) sta cambiando, gli ... (ilsole24ore)

