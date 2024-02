Putin | lo zar spietato e nervoso che non ammette rivali

Con al comando un fedelissimo dello "zar" e sua ex guardia del che rappresenta la vera chiave del controllo di Putin sulla Russia Un sistema di sicurezza definito 'spietato', che ha ampliato i

Sono in corso a Avdiivka , nel Donetsk, violenti combattimenti e la città chiave dell?Ucraina orientale potrebbe cadere da un momento all'altro. Ad ... (ilmessaggero)

Alexei Navanly nel 2012 a Sky TG24 diceva: "Putin è un dittatore". VIDEO: già parlava di Putin come di uno Zar che voleva governare per altri 12 anni. In questo passaggio dell'intervista rilasciata a Sky TG24, le parole del dissidente russo.

Navalnyj e la morte improvvisa dell'anima russa: Era un uomo pieno di vita e di passione, di umorismo e capacità di adattarsi alle condizioni più dure. Più che le sue idee e i suoi programmi, contava la sua anima. Ben sapen ...

Guerra Russia-Ucraina, Mosca bombarda Avdiivka e cattura soldati di Kiev. Zelensky ha firmato l’accordo sulla sicurezza con Germania e Francia: Tajani: «La sconfitta dell’Ucraina non porterebbe la pace». Conferenza di Monaco, Scholz: «Vittoria russa significherebbe distruzione del nostro ordine di ...