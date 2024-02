Pure Renzi bacchetta De Luca e difende Meloni dagli insulti

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 17 febbraio 2024) Matteoredarguisce Vincenzo De. Nel corso di un punto stampa a Taranto il leader di Italia Viva si è espresso sulla polemica politica delle ultime ore, scaturita dallo “str***a” pronunciato dal presidente della Campania nei confronti di Giorgia: “La riforma del premierato e quella dell'autonomia tra di loro non c'entrano niente, sono collegate da un patto politico. Dopodiché, il punto centrale è che l'autonomia è una riforma che non sta né in cielo né in terra, è sbagliata e scritta male... Diverso è il ragionamento sul fatto che Vincenzo Denell'organizzare la manifestazione di ieri, molto partecipata e con tanti argomenti di merito molto buoni, ha esagerato con le parole. Puoi dire quello che vuoi ma non puoi insultare la presidente del Consiglio”. Altro tema toccato da ...