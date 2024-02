Può sfuggire ai test | identificata in Italia nuova variante del morbillo

(Di sabato 17 febbraio 2024) Una mutazione del virus delmette a rischio gli attualidisponibili per la sua identificazione: ecco dove sono stati riscontrati i cinque casi e come comportarsi con gli attuali vaccini

Morbillo, identificata in Italia nuova variante che sfugge ai test: 5 casi a Milano e provincia: Identificata in Italia una nuova variante di morbillo che può sfuggire ai test molecolari. Dallo scorso mese, nella provincia di Milano e in aree circostanti della Lombardia, sono stati già identificati 5 casi sfuggiti ai test molecolari per la diagnosi. I ...

