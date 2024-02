cui questa realtà non sarebbe mai esistita e non godrebbe oggi di Oltre a Puccini, verranno ricordati anche altri anniversari per poi riprendere a settembre fino alla fine dell'anno. Il

"Puccini oggi? Alla gogna". L'affondo di Beatrice Venezi (Di sabato 17 febbraio 2024) Lucca, 17 febbraio 2024 – Beatrice Venezi al festival L'Augusta: "Nel mondo di oggi un genio come Puccini non potrebbe nascere". In una Casa del Boia da tutto esaurito ha preso il via il secondo appuntamento del 2024 del festival culturale "L'Augusta – La Fortezza delle Idee". Protagonista assoluta la nostra concittadina Beatrice Venezi, direttore d'orchestra celebre in tutto il mondo. "Lucca è casa – ha esordito la Venezi – le mie radici, ben salde, sono qui e mi fa piacere che culturalmente stia facendo passi avanti, anche grazie a festival di alto livello come questo". Accompagnata dal presidente de L'Augusta, Iacopo Di Bugno, Venezi ha presentato il suo libro "Le sorelle di Mozart", che racconta 16 biografie di donne che hanno fatto la storia ...

