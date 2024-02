Mai abbattersi davanti a giudizi negativi. Mai smettere di credere in se stessi. Arrigo Sacchi, l'uomo che ha cambiato il calcio, aveva bollato Igor Protti come un attaccante di Serie C, invece non soltanto è arrivato in A ma ha vinto la classifica dei marcatori. "Lo racconto sempre, e

Protti: «Sacchi mi disse che ero un giocatore di Serie C, lo racconto per invitare i giovani a non arrendersi» (Di sabato 17 febbraio 2024) L’ex calciatore, di ruolo attaccante, Igor Protti ha rilasciato un’intervista a La Stampa sulla sua carriera. Chi sognava di diventare? «Rivera. Ero milanista come tutta la famiglia. Nella mia carriera, quando ho potuto, ho sempre indossato la maglia numero 10». Rimase a Livorno: tra i compagni un certo Allegri… «Poco dinamico e poco portato al sacrificio, ma il piede era poesia:lanciava da 40 metri». Arrigo Sacchi lo aveva bollato come un attaccante di Serie C: «Lo racconto sempre, e non per togliermi sassolini, ma per invitare i giovani a non lasciarsi condizionare. Il mister, però, in quel momento aveva ragione: non ero pronto, né sul piano fisico né caratteriale». A Bari successe qualcosa di straordinario… «Capocannoniere con 24 gol, alla pari con Signori: non me lo sono goduto ... Leggi tutta la notizia su ilnapolista (Di sabato 17 febbraio 2024) L’ex calciatore, di ruolo attaccante, Igorha rilasciato un’intervista a La Stampa sulla sua carriera. Chi sognava di diventare? «Rivera. Ero milanista come tutta la famiglia. Nella mia carriera, quando ho potuto, ho sempre indossato la maglia numero 10». Rimase a Livorno: tra i compagni un certo Allegri… «Poco dinamico e poco portato al sacrificio, ma il piede era poesia:lanciava da 40 metri». Arrigolo aveva bollato come un attaccante diC: «Losempre, e non per togliermi sassolini, ma pera non lasciarsi condizionare. Il mister, però, in quel momento aveva ragione: non ero pronto, né sul piano fisico né caratteriale». A Bari successe qualcosa di straordinario… «Capocannoniere con 24 gol, alla pari con Signori: non me lo sono goduto ...

Leggo che il nome di Roberto De Zerbi viene accostato a quello di ...

