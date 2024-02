Proteste per l’ok a investitori stranieri | stop a match in Germania

(Di sabato 17 febbraio 2024) Incontinuano ledei tifosi dopo il via libera all'ingresso die fondi privati in Bundesliga

In diverse città della Russia alcuni cittadini si stanno radunando nelle piazze o in altri luoghi simbolici per omaggiare con un fiore la scomparsa ... (thesocialpost)

Navalny: il corpo non è nell'obitorio indicato dalle autorità: Proteste anche davanti alle ambasciate russe in diversi paesi del mondo L'avvocato di Aleksei ... Secondo gli attivisti per i diritti umani, il recupero del corpo di Navalny potrebbe richiedere alcuni ...

Proteste per ok a investitori stranieri,stop a match in Germania: In Germania continuano le proteste dei tifosi dopo il via libera all'ingresso di investitori stranieri e fondi privati in ... in serie B, Hansa Rostock - Amburgo sono state sospese per un'invasione in ...

Russia, morto il fotografo Markov: documentò le proteste contro la detenzione di Navalny: noto per aver documentato con il suo iPhone la Russia sotto il governo di Putin e le proteste del 2021 per la liberazione di Aleksei Navalny. Tra le sue opere più riconosciute vi è l'immagine di un ...

Protesta dei trattori: dialogo aperto con la Regione: Va avanti la protesta dell’associazione “Uniti per l'agricoltura”, in presidio a Termoli da undici giorni per chiedere un cambio di rotta rispetto alle politiche agricole comunitarie, ritenute dannose ...

Morte di Alexei Navalny: arresti e rimozione dei memoriali, Russia sotto shock: Oltre 100 arresti in Russia in seguito alle manifestazioni per la morte di Alexei Navalny ...