Protesta trattori | il sit-in in centro a Roma | “Combattiamo per i nostri diritti”

Sono arrivati al centro di Roma i cinque trattori partiti dal presidio di via Nomentana diretti a Bocca Domani la protesta si si legge sui cartelli esposti al sit - in. "Oggi siamo qui tutti

Continua ladeiin. Questa mattina alla Bocca della Verità si è tenuto un nuovo sit-in con circa duecento manifestanti: 'Il nostro cibo non si tocca', 'Ho portato cibo per tre generazioni e ancora non mi fermo', si legge su alcuni dei cartelli esposti.