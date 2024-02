Protesta dei trattori | chiuso dopo 18 giorni il presidio a Valdichiana

(Di sabato 17 febbraio 2024)(Arezzo), 17 febbraio 2024 – Si chiude18ildideiavviato davanti al casello dell’A1 a. Ad annunciarlo è ‘Riscatto agricolo’, la sigla emersa durante le manifestazioni. Ad annunciarlo è stato proprio uno dei responsabili Alessandro Zucca. “Ilina nome di Riscatto agricolo, se poi qualcuno volesse continuare non è rappresentato da noi”, ha spiegato. Oggi è l'ultimo giorno di permesso per l'occupazione del suolo con ie ad ora nessuno ha richiesto la proroga per rimanere nel campo a due passi dallo svincolo autostradale, tra i comuni di Foiano della Chiana e Sinalunga. Si chiude dunque ...

La Protesta degli agricoltori a Roma coi trattori ha invaso solo in parte il Circo Massimo . In 1500 si sono presentati per dar manforte ai ... (ilgiornaleditalia)

Verona, scontri al corteo di protesta contro la fiera delle armi: La polizia ha fermato il corteo Pro Palestina e ci sono stati momenti di tensione quando la prima linea dei manifestanti si è avvicinata agli agenti schierati ...

Protesta choc dei tifosi: partita sospesa: Palline da tennis in campo, come accaduto ieri in Colonia-Werder Brema. Oggi, medesima protesta è avvenuta durante un’altra gara di Bundesliga. Precisamente in Hoffenheim-Union Berlino, sul risultato ...

Autonomia differenziata, l'Italia si divide e De Luca guida la rivolta: L'autonomia differenziata divide l'Italia e De Luca guida la rivolta. Spintoni e tafferugli con la polizia davanti a Palazzo Chigi ...