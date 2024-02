Protesta contro l’Autonomia | Mastella | “De Luca chieda scusa a Meloni Occorre riaprire dialogo con il Governo”

e all'indomani dell'iniziativa a Roma contro l'dell'iniziativa a Roma contro l'autonomia e per Prima la protesta a Roma, in piazza Santi Apostoli,

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 17 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIl sindaco Clemente, a margine dell’inaugurazione della casa-albergo San Pasquale, è tornato sulla manifestazione romana di ieri che ha visto le istituzionire perdifferenziata e per la cancellazione delle risorse finanziarie dei Fondi di coesione. Il primo cittadino ha attaccato il Governatore della Campania per i toni usati: “Deper i toni usati nei confronti del Presidente del Consiglio. Io non mai ho usato quei toni, non è accettabile parlare in quel modo. Penso si debbauncon ilcentrale”. E sul terzo mandato ai Presidenti di Regione, argomento che sconquassa la politica interna anche a destra,è ...