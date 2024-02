Protesta agricoltori | i trattori oggi tornano a Roma

uno dei temi al centro delle proteste dei trattori. Mentre gli Mentre gli agricoltori bocciano il documento, preoccupati per il queste settimane una delle rivendicazioni che emerge dalla protesta

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di sabato 17 febbraio 2024) Movimento agricoli federati con cinque mezzi alla Bocca della Verità nel centro della Capitale. Calvani del Cra: "Presidi attivi fino a domenica, non ci fermiamo" Nuovadei. A scendere in piazza sarà la sigla 'Movimento agricoli federati' che ha lanciato un'iniziativa in piazza della Bocca della Verità a partire dalle