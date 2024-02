anche in passati governi " prosegue la nota del Mic - ad essere nominato consigliere. L'incarico è assolutamente a titolo gratuito e non è mai stato erogato alcun rimborso per spese di viaggio o ad

Prosegue il viaggio del Treno del Ricordo: Abodi e Acquaroli lo accolgono ad Ancona. Poi tappa a Bologna (Di sabato 17 febbraio 2024) Prosegue il viaggio in Italia del Treno del Ricordo, il progetto promosso dal ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, in occasione del Giorno del Ricordo delle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata. Il Treno, un convoglio storico messo a disposizione dalla Fondazione Fs italiane e allestito con una mostra multimediale, è oggi ad Ancona, dove si è recato lo stesso ministro Abodi che insieme al presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, al Prefetto Saverio Ordine e al sindaco Daniele Silvetti ha incontrato gli studenti di alcuni istituti cittadini. Domani, 18 febbraio, sarà poi a Bologna. Nel Treno del Ricordo la mostra multimediale e gli ... Leggi tutta la notizia su secoloditalia (Di sabato 17 febbraio 2024)ilin Italia deldel, il progetto promosso dal ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea, in occasione del Giorno deldelle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata. Il, un convoglio storico messo a disposizione dalla Fondazione Fs italiane e allestito con una mostra multimediale, è oggi ad, dove si è recato lo stesso ministroche insieme al presidente della Regione Marche, Francesco, al Prefetto Saverio Ordine e al sindaco Daniele Silvetti ha incontrato gli studenti di alcuni istituti cittadini. Domani, 18 febbraio, sarà poi a. Neldella mostra multimediale e gli ...

Advertising

Notizie Correlate

Il viaggio prosegue alla volta dello Yemen e dell'India Le avventure di Phileas Fogg proseguono. Stasera alle 21.20 su Rai 2 va in onda la seconda puntata della serie Il giro del mondo in 80 giorni. Si va ... (iodonna)

Altre Notizie

A CittAttiva a Ravenna arriva “Country meeting”, viaggio alla scoperta delle culture del mondo: Alle 17.30 di giovedì 22 inaugura la prima edizione dell'evento che permetterà a persone provenienti da qualsiasi parte del globo di condividere il proprio bagaglio culturale ... Alma Mater. Il viaggio alla scoperta delle figlie Unibo: L'Ateneo celebra la Festa della donna con eventi dedicati alla storia e al contributo femminile. Visite guidate e tavola rotonda su donne e scienza in programma. Shakespeare passa da Viterbo con la sua vera identità: Si snoda, città dopo città, la storia sulla vera (nascosta per oltre quattro secoli) identità del più grande drammaturgo di tutti i tempi; raccontata, pagina su pagina, come fosse una fiction a ...

Video di Tendenza