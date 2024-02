Promozioni Fujifilm Cashback e Trade-in | scegli tra Serie X e gamma GFX Rimborso garantito fino a 1 600 euro

FUJIFILM offerta: sconto immediato per la GFX100 II: FUJIFILM lancia una nuova offerta per la fotocamera large format GFX100 II: è una promozione Trade-in che offre 500 euro di sconto in cassa.

Fujifilm: fino a 1600€ di cashback sulla gamma GFX e la Serie X: Per un tempo limitato, fotocamere e obiettivi Fujifilm saranno più accessibili economicamente, grazie al cashback fino a 1.600€.

Fino a 500 euro di sconto con la promozione Trade-In su GFX100 II: Chiunque è tentato dall'acquisto di GFX100 II trova ora 'aiutino' da parte di Fujifilm, soprattutto nel caso in cui la propria fotocamera abbia perso valore negli anni: uno sconto in cassa immediato d ...