Promozione Il S Orso non molla | Barbara Monserra beffata al 90?

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di sabato 17 febbraio 2024) In gol Muratori su assist di Luchetti. Ospiti poco incisivi in fase offensiva. Per l’undici di Mancini play off sempre lontani VALLESINA, 17 febbraio 2024 – Si è giocato al “Montesi” di Sant’la 22° giornata di campionato con la compagine fanese di mister Fulgini che veniva da un buon momento di forma. La prima frazione di gioco è stata caratterizzata da un buon possesso palla da parte delsenza creare occasioni da goal. La squadra di casa non punge ed è un po’ contratta, pericolosa solo con Riberti, che spara alto dal limite. Mister Fulgini si fa sentire all’intervallo e il Sant’nella ripresa cambia passo. Sale in cattedra capitan De Angelis che ci prova un paio di volte dal limite, occasione anche per Bastianoni ma è bravo il portiere ospite Pigliapolo a deviare in angolo. Al 45? è astuto ...