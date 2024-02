Progetto di riqualificazione di Cadimare | accordo trovato tra Comune e associazioni

(Di sabato 17 febbraio 2024) La Spezia, 16 febbraio 2024 - In questi ultimi mesi ilha tenuto una costante interlocuzione con i vari rappresentanti delledel borgo die con la cittadinanza per trovare la soluzione più idonea rispetto alle varie osservazioni che erano state fatte suldidella piazza della Marina e dell’edificio ex lavanderia dell’Aerocentro di. Nelle scorse settimane l’assessore ai Lavori Pubblici Pietro Antonio Cimino, coadiuvato dai dirigenti e tecnici comunali, ha ricevuto una delegazione che, a nome delle variee dei cittadini del borgo, ha illustrato una soluzione progettuale alternativa a quella in corso d’opera. Da parte dell’amministrazione comunale è stato evidenziato come trattandosi di una ...

