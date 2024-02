Progettare il territorio del futuro Concorso per gli studenti delle superiori

nel tempo fino a coinvolgere 26 Università su tutto il territorio che vanno da un minimo del 15% a punte di eccellenza del 35% veloce e divertente a progettare e programmare app, sperimentando,

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 17 febbraio 2024) Nuove opportunità per esprimere sensibilità, creatività e ingegno, all’insegna dell’ambiente, con ildi idee Progetta il tuoper il, organizzato dall’Università di San Marino e rivolto agliscuole. A decretare il miglior progetto sarà una giuria composta da accademici e rappresentanti della scuola superiore di sammarinese, dell’Ufficio pianificazione territoriale e per l’edilizia, dell’ordine degli ingegneri e architetti, dell’Azienda autonoma di Stato per i Lavori pubblici, della segreteria di Stato per l’Istruzione e per il. Gli elaborati andranno consegnati entro il 31 ottobre.