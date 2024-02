IV Ufficiale : Camplone VAR : Serra - Valeri Probabili Formazioni Inter - Salernitana Simone Inzaghi vara il turnover in vista della Champions League. In difesa non c'è l'infortunato Acerbi,

Probabili formazioni Inter-Atletico Madrid: andata ottavi Champions League 2023/2024 (Di sabato 17 febbraio 2024) Le Probabili formazioni di Inter-Atletico Madrid, match di andata degli ottavi di finale di Champions League 2023/2024. La partita è in programma alle 21:00 di martedì 20 febbraio a San Siro, teatro del primo atto di questo doppio confronto. Le due squadre si incontrano per la seconda volta in una competizione UEFA per club: il primo precedente risale alla Supercoppa UEFA 2010, quando i colchoneros si imposero 2-0 contro i campioni d’Europa allo Stade Louis II di Montecarlo, grazie ai gol di José Antonio Reyes e Sergio Agüero. Un ritorno speciale per l’allenatore Diego Simeone, ex Inter, club con cui ha giocato dal 1997 al 1999. Inter – Pochi dubbi per Simone Inzaghi ... Leggi tutta la notizia su sportface (Di sabato 17 febbraio 2024) Ledi, match dideglidi finale di. La partita è in programma alle 21:00 di martedì 20 febbraio a San Siro, teatro del primo atto di questo doppio confronto. Le due squadre si incontrano per la seconda volta in una competizione UEFA per club: il primo precedente risale alla Supercoppa UEFA 2010, quando i colchoneros si imposero 2-0 contro i campioni d’Europa allo Stade Louis II di Montecarlo, grazie ai gol di José Antonio Reyes e Sergio Agüero. Un ritorno speciale per l’allenatore Diego Simeone, ex, club con cui ha giocato dal 1997 al 1999.– Pochi dubbi per Simone Inzaghi ...

