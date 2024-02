PROBABILE FORMAZIONE | Monza-Milan | Pioli lancia Thiaw titolare | spazio a Okafor e Jovic?

(Di sabato 17 febbraio 2024)deciso arein difesa. Davantidal 1? aDopo aver archiviato in assoluta bellezza l’impegno europeo contro il Rennes, ildi Stefanotorna a concentrarsi sul suo cammino in campionato. I rossoneri sono reduci dalla bella e convincente vittoria contro i francesi grazie alla doppietta di Ruben Loftus-Cheek e al ritorno al goal di Rafael Leao. Adesso sotto con la sfida contro ilall’U-Power Stadium valida per la venticinquesima giornata di Serie A. Nella gara d’andata non c’è stata storia. A San Siro ilha domato i brianzoli di ...

Inter-Salernitana è una sfida da non sottovalutare. Per questo Simone Inzaghi cambia la formazione titolare ma non troppo. Di seguito quelle che ... (inter-news)

Juventus, la possibile formazione contro il Verona: Rugani al posto di Bremer: La probabile formazione della Juventus (3 - 5 - 2): Szczesny; Gatti, Rugani, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Yildiz, Vlahovic. Chiesa verso la panchina Federico Chiesa nell'...

Napoli, Mazzarri: "Le cose ci girano male, ma non mi dimetto". Tifosi ormai rassegnati ma bocciano l'ipotesi Giampaolo: Ngonge entrato solo nella ripresa Fatela voi allora la formazione, se giocherà titolare o meno ... E c'è chi si interroga: " Un calo era molto probabile , rispetto ad un campionato praticamente ...

Serie C Vis Pesaro-Pescara: le probabili formazioni: PESCARA (4-3-3) Plizzari tra i pali; in difesa Floriani, Pellacani, Di Pasquale e Milani (Moruzzi); a centrocampo Franchini, Squizzato e Tunjov; in attacco, Meazzi e Cangiano a supporto di Cuppone.

Inter-Atletico Madrid: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming: Inter-Atletico Madrid (martedì 20 febbraio 2024 con calcio d`inizio alle ore 21:00 in diretta tv su Canale 5 in chiaro, a pagamento su Sky Sport, Now TV e Mediaset.

Milan – Monza : probabili formazioni e dove vederla: A chiudere la 25° giornata di Serie A, saranno Monza e Milan, squadre in campo all’U-Power Stadium questa domenica alle ore 20:45.