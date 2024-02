Pro Loco | il direttivo si rinnova | Prosegue l’impegno per il paese

Il 'botto' è stato fatto con i festeggiamenti sotto la tensostruttura del pala San Biagio, con un ricco calendario organizzato dal nuovo direttivo della Pro loco presieduta da Elia Tevino, al suo

(Di sabato 17 febbraio 2024) Prima uscita pubblica per il nuovodella ProFormignana che, ieri nella sala consiliare dell’ex Municipio di Formignana, ha ricevuto l’augurio di buon lavoro da parte del sindaco di Tresignana Laura Perelli e dell’assessore all’Associazionismo Fabrizio Pinca. Martedì scorso si è svolta l’assemblea dell’associazione con ventinove soci che hanno votato e nominato il nuovo Consiglio che, successivamente, si è riunito per la distribuzione delle cariche. La presidenza è stata assegnata a Manuel Baglioni sarà affiancato nella nuova avventura da Enrico Deserti (vice presidente), Sara Nasci (segretaria), Giulietta Vitali (tesoriera), Monica Battistella, Francesca Bianchi, Elisa Balestra, Nicla Bassi, Lisa Prendin, Alice Boni e Ivan Taddia. "Auguriamo buon lavoro al nuovodella Prodi ...

Itri – Il Comune di Itri , l’assessorato alla Cultura in collaborazione con la Pro Loco cittadina, domenica 11 febbraio celebrerà “Il Giorno del ... (temporeale.info)

Anche chi ha difficoltà a muoversi e camminare potrà godere delle meraviglie di Tremosine, facendo trekking in montagna con speciali carrozzine, ... (ilgiorno)

Pro Loco Puteoli APS: L’appuntamento per la presentazione ufficiale il 17 Febbraio 2024 ore 11:00 a Palazzo Migliaresi Rione Terra Pozzuoli Con ... (puntomagazine)

Alberto Bertoli in concerto a Castelnuovo sulle orme del papà: Il movimento Look my art e il Comune di Castelnuovo Garfagnana presentano il concerto di Alberto Bertoli al Teatro Alfieri il 24 febbraio. Un omaggio emozionante alla musica di Pierangelo Bertoli, con ...

“Paese che vai… Pro Loco che trovi”, conosciamo l’Associazione Città di Campagna ETS: Torna un nuovo appuntamento con “Paese che vai… Pro Loco che trovi”, il format che va alla scoperta delle Pro Loco, ma anche delle Associazioni presenti sul territorio del Cilento, Vallo di Diano e Al ...

Proseguono i festeggiamenti per San Valentino… innamorati a Camogli: San Valentino... innamorati a Camogli, organizzato da Associazione Commercianti ed Operatori Turistici di Camogli con il Comune di Camogli ...