Primavera 1 Chivu da capolista in casa col Monza I rossoneri di Abate di scena a Genova

di fatto a rischio retrocessione in Primavera 2. Il Lecce ha guadagnato un punto sui meneghini, dopo aver fermato a sorpresa la capolista Roma. Una vittoria non semplice quella dell'Inter di Chivu,

(Di sabato 17 febbraio 2024) Il Milantorna in campo questa mattina aalle ore 11: aggiudicarsi la sfida col Grifone sarà fondamentale per reagire prontamente al pareggio incassato in rimonta contro il Sassuolo dopo un 3-0 rassicurante seguito da un blackout collettivo a dieci minuti dal termine. Ottenere i tre punti nella partita con i liguri, attualmente a quota 28 punti in classifica, sarebbe importante per affrontare con lo spirito giusto la prossima settimana che vedrà inon solo impegnati nella stracittadina contro l’Inter, ma anche negli ottavi di finale di Youth League contro il Braga: "Prima dovremo pensare al Genoa, poi al derby. I sorteggi? Tutte le squadre a questo punto sono di altissimo livello. Dobbiamo cercare di prepararne una per volta: con il Braga venderemo cara la pelle con una bella ...

L’Inter scende in campo alle ore 11.00 in trasferta per giocare la diciassettesima giornata del Campionato Primavera 1 contro la Juventus. Di ... (inter-news)

L’Inter scende in campo alle ore 11.00 in casa per giocare la diciottesima giornata del Campionato Primavera 1 contro la Sampdoria. Di seguito le ... (inter-news)

Questa mattina, con calcio d’inizio alle ore 11, il Milan Primavera apre le porte del Puma House of Football alla Roma seconda in classifica a ... (sport.quotidiano)

Preziosa vittoria esterna per l’Inter che ieri ha battuto in rimonta l’Empoli per 2-1 nel Primavera 1. Al vantaggio di casa firmato Nabian hanno ... (sport.quotidiano)

Primavera, l’Inter di Chivu affronta il Monza: la designazione arbitrale: I nerazzurri, reduci dal successo sul campo dell'Empoli e primi in classifica, ospitano la formazione brianzola ...

VIDEO – Empoli-Inter Primavera (1-2): gol e highlights del match: L’Inter Primavera di Cristian Chivu ha vinto per 1-2 contro l’Empoli (vedi pagelle) nel match valido per la ventunesima giornata di campionato. GOL E HIGHLIGHTS -Vittoria in trasferta per l’Inter Prim ...

Primavera. La rete di Nabian fa ben sperare . Ma l’Inter raddoppia: L'Empoli perde in rimonta contro l'Inter nonostante una buona prestazione. Nabian segna per i padroni di casa, ma le reti di Berenbruch e Kamate ribaltano il risultato. Buoni segnali per l'Empoli nono ...