(Di sabato 17 febbraio 2024) A Sansi gioca il match clou della 20ª giornata diperché i locali, terzi in, ricevono la visita della seconda della classe a un punto dalla vetta. Ecco il turno presentato dal tecnico Angelo Ortolani, fino a poco tempo fa sulla panchina dell’Esanatoglia. Caldarola-Pinturetta Falcor: "È uno spareggio: i locali non possono perdere questa occasione per non farsi risucchiare nella zona playout: 1-X". Camerino-Vigor Montecosaro: "Lanon rispecchia il valore del Camerino che meriterebbe un’altra posizione. Oggi avrà di fronte la Vigor che va a mille. Tutto sommato la partita può finire in parità". Cingolana San Francesco-Folgore Castelraimondo: "La Cingolana sta centrando l’obiettivo avendo fatto bene le ultime gare, la Folgore aveva programmato i playoff ...

In Prima ci sono i big match Montemarciano-Olimpia Marzocca e Filottranese-Castelleonese. Sassoferrato Genga impegnato in casa con il Chiaravalle. ... ()

Prima categoria. "Sfida d’alta classifica, la Settempeda può fare il blitz a San Claudio»: Il tecnico Ortolani presenta il turno di campionato: "Tra Esanatoglia e Pollenza il pareggio non serve a nessuno".

Scontri d’alta classifica. Il Sassoferrato-Genga ospita il Chiaravalle: Nel girone B di Prima Categoria, sfide cruciali per la vetta: Sassoferrato Genga in testa seguita da Real Cameranese. In girone C, il Vigor Montecosaro guida la classifica.

Prima Categoria. Cipolla contro il suo Piobbico: "Sarà dura». Scotti istruisce il Montecalvo: "Dare battaglia»: Oggi in Prima categoria si giocano sette anticipi alle ore 15. In programma, per la quinta giornata del girone di ritorno, gare importanti per la classifica generale. Nuova Real Metauro-Audax Piobbi ...