Prima Categoria \ La Falconarese sprofonda sul campo della Sampaolese | 5-1 al “Marchegiani”

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di sabato 17 febbraio 2024) Quinta sconfitta nelle ultime sei gare per i biancoverdi. Lacontinua la risalita grazie alle doppiette die Diagne. SAN PAOLO DI JESI, 17 febbraio 2024 – Prosegue l’impasse. Con neanche tanta fatica, lasmonta qualunque possibile piano di rilancio ospite guadagnando tre punti daldelle proprie mura amiche. Primo tempo La partita si mette subito bene per i padroni di casa, che dopo sette minuti passano in vantaggio grazie a Diagne. Indisturbato all’interno dell’area di rigore, il numero nove deposita in rete un colpo di testa eseguito quasi senza saltare. I biancoverdi danno senso alla gara solo dall’undicesimo, minuto in cui Bartoloni da attaccante vero firma il pari su cross di Mondaini. Al 40? del primo tempo, quando dopo la ...