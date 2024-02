Europa come occasione per rinnovare l'opposizione alle 'folli' I lavoratori sono arrabbiati per l'aumento dei costi e dei prezzi alternative disponibili sul mercato che garantissero prezzi bassi e

Prezzi bassi e folli ue: Coldiretti, proseguono gli incontri territoriali con le imprese agricole (Di sabato 17 febbraio 2024) Arezzo, 16 febbraio 2024 – Dinanzi alla crisi dei Prezzi e alle follie Ue che minacciano l’agricoltura nazionale proseguono gli incontri territoriali “Orgoglio Coldiretti” nell’ambito del territorio provinciale. Iniziativi nella metà del mese di gennaio continueranno fino a marzo con date in tutte le vallate e ad Arezzo. Un’occasione per parlare dei risultati già ottenuti, come il ritiro del regolamento agrofarmaci che prevedeva il dimezzamento dei prodotti fitosanitari disponibili, e soprattutto per confrontarsi sui problemi che interessano le singole filiere e sulle prossime battaglie da combattere. “Noi siamo la principale organizzazione di rappresentanza in Italia e in Europa – sottolinea il Presidente di Coldiretti Arezzo Lidia Castellucci - e dobbiamo ... Leggi tutta la notizia su lanazione (Di sabato 17 febbraio 2024) Arezzo, 16 febbraio 2024 – Dinanzi alla crisi deie allee Ue che minacciano l’agricoltura nazionalegli“Orgoglio” nell’ambito del territorio provinciale. Iniziativi nella metà del mese di gennaio continueranno fino a marzo con date in tutte le vallate e ad Arezzo. Un’occasione per parlare dei risultati già ottenuti, come il ritiro del regolamento agrofarmaci che prevedeva il dimezzamento dei prodotti fitosanitari disponibili, e soprattutto per confrontarsi sui problemi che interessano le singole filiere e sulle prossime battaglie da combattere. “Noi siamo la principale organizzazione di rappresentanza in Italia e in Europa – sottolinea il Presidente diArezzo Lidia Castellucci - e dobbiamo ...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Video di Tendenza