di tagliare l' assegno di mantenimento mensile che pretende la per farlo potrebbe puntare sulle dichiarazioni che Cristiano Iovino Una mera questione di soldi, dunque, dato che per stabilire il

(Di sabato 17 febbraio 2024) NARNI Per unhato la madre, vessata da continue richieste di denaro da parte del figlio per comprarsi la. Così i carabinieri di Narni Scalo, nei confronti di un pregiudicato 44enne, heseguito la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla donna, di 64 anni. Il provvedimento è stato emesso dal gip del Tribunale; l’uomo è accusato dimenti in famiglia. E’ stata la 64enne, esasperata daimenti del figlio, a chiedere aiuto ai carabinieri. E’ emerso che l’uomo, con condotte reiterate cominciate a febbraio dello scorso, l’aveva minacciata e offesa più volte per ottenere il denaro necessario all’acquisto di stupefacenti, da cui è il 44enne è dipendente. La donna, dopo un ...

Minacce di morte e richieste di denaro per poter acquistare la droga . Un vero e proprio incubo per un uomo di Giugliano conclusosi con l'arresto ... (teleclubitalia)

Pretende i soldi per la droga e maltratta per un anno la mamma: Un 44enne di Narni è stato allontanato dalla casa familiare e vietato di avvicinarsi alla madre di 64 anni, dopo averla maltrattata per un anno per ottenere denaro per la droga. NARNI Per un anno ha ...

La telenovela Pistoiese: "Cessione L’offerta c’è, i soldi no": La società sospetta che dietro le proposte arrivate ci sia lo stesso imprenditore a cui è già stato detto "no". De Simone: "Dalle verifiche effettuate non sembra esserci la copertura finanziaria dichi ...

Trasporto pubblico Roma – Il M5S e LCR: “Gualtieri e Patanè negarono i fondi Tpl, ora invece li pretendono”: “Fermi tutti: Gualtieri e Patanè ‘se so’ svejati’, per citare un noto film. I nuovi ‘marchesi del Grillo’ si sono accorti ora che Roma ha bisogno di più fondi statali per i trasporti, e ne ha bisogno ...