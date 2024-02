Premier League | Manchester City rallentato dal Chelsea | Liverpool e Arsenal guadagnano terreno

(Di sabato 17 febbraio 2024) Giornata numero venticinque di. In campo subito ilalle 13.30 che ha fatto visita al Brentford passando con un sonoro...

I pronostici di sabato 17 febbraio : tornano in campo Serie A, Premier League , Eredivisie, Liga , Bundes Liga e Ligue 1. La venticinquesima giornata di ... (ilveggente)

Giornata numero venticinque di Premier League . In campo subito il LIVE rpool alle 13.30 che fa visita al Brentford per alimentare le speranze... (calciomercato)

Giornata numero venticinque di Premier League . In campo subito il LIVE rpool alle 13.30 che ha fatto visita al Brentford passando con un sonoro... (calciomercato)

Sheffield United-Brighton è una partita valida per la venticinquesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 15:00: tv, formazioni , ... (ilveggente)

Cinque le gare delle 16:00 conclude poco fa in Inghilterra: pareggio del Newcastle, all’ora di pranzo ha vinto il Liverpool Triplice fischio ... (calcionews24)

Giornata numero venticinque di Premier League . In campo subito il LIVE rpool alle 13.30 che ha fatto visita al Brentford passando con un sonoro... (calciomercato)

Video Gol Nottingham Forest - West Ham 2 - 0: Awoniyi e Hudson - Odoi. Gli highlights: Nella gara della 25ª giornata di Premier League, il Nottingham Forest supera per 2 - 0 il West Ham. Decidono i gol di nbsp;Awoniyi e Hudson - Odoi. Guarda il video con gli highlights del ...

Video Gol Fulham - Aston Villa 1 - 2: Watkins (2) e Rodrigo Muniz. Gli highlights: Nella gara della 25ª giornata di Premier League, l'Aston Villa vince per 1 - 2 in casa del Fulham. In gol Watkins (doppietta) e Rodrigo Muniz. Guarda il video con gli highlights del ...

PREMIER LEAGUE - Colpo Wolves contro gli Spurs, goleada Arsenal: Ne approfitta l'Aston Villa, che batte il Fulham in trasferta e supera gli Spurs in classifica. Di seguito i risultati delle gare giocate in Premier League nel pomeriggio e la classifica aggiornata ...

Premier League, i risultati: manita Arsenal, perde il Tottenham: Cinque le gare delle 16:00 conclude poco fa in Inghilterra: pareggio del Newcastle, all’ora di pranzo ha vinto il Liverpool Triplice fischio sulle partite delle 16:00 in Premier League. Prima di ...

Esonero immediato: scambio di panchine con Mourinho: Esonero immediato e firma al posto di Mourinho, lo scenario sul futuro dell’ormai ex allenatore della Roma si intreccia anche con la Premier League. Come noto e ben chiaro anche lontano dalla Capitale ...