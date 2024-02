Preghiera della sera 17 Febbraio 2024 | “Trascinami nella Tua luce”

“Fammi sentire che non sono solo” . Eleviamo la nostra Preghiera della sera di oggi Lunedì chiedendo al Padre di inviare su di noi il Suo Santo ... (lalucedimaria)

“Fammi stare al Tuo fianco” . È la Preghiera della sera da recitare questo Martedì per ringraziare il Signore per la giornata trascorsa. Assisteteci, ... (lalucedimaria)

“Accogli , o Dio, le mie preghiere” . È la Preghiera della sera da recitare questo mercoledì per meditare sulla giornata trascorsa. O amato San ... (lalucedimaria)

“Donami la Tua protezione” . È la Preghiera della sera da recitare questo Giovedì per meditare sulla giornata appena trascorsa. Ti rendiamo grazie ... (lalucedimaria)

“Mostrami le Tue vie” . Questa è la Preghiera della sera da recitare questo Venerdì per meditare sulla nostra giornata. Oh Santa Croce aiutami nella ... (lalucedimaria)

Costantino Vitagliano e la malattia incurabile, i sintomi e come sta oggi: ...ancor di più sul significato della vita, sull'importanza di ogni singolo giorno e sul fare del bene al prossimo. Si è anche recato in pellegrinaggio a Monterotondo da Padre Pio per fare una preghiera ...

Strage di Altavilla Milicia, durante le torture la madre supplicò la figlia 17enne: 'Ti prego, chiama i carabinieri': ... mentre resta nominato l'architetto Concetto Miccichè, per l'esame sulle ossa umane della donna. ... La mamma dei due ragazzini, intuendo che dalla preghiera i tre sarebbero passati alla violenza, ...

Chi sono Sabrina Fina e Massimo Carandente, i complici della strage di Altavilla. «Lei aveva subito violenze da piccola»: Sabrina Fina e Massimo Carandente sono i complici della strage di Altavilla. I due coniugi «erano presenti nella casa di Altavilla al momento dell'omicidio». A dirlo, in ...

In corteo contro la tratta delle giovani donne e “il profitto che produce schiavitù”: La fiaccolata della Comunità Papa Giovanni XXIII per la festa di Santa Bakhita è ormai un appuntamento fisso per denunciare anche a Piacenza la schiavitù ...

Strage di Palermo, l'orrore nel racconto dei pm: «Erano preda di delirio mistico». Preghiere, torture e il ruolo della primogenita: La 17enne scampata al massacro della sua famiglia ad Altavilla Milicia (Palermo) avrebbe anche lei partecipato alle torture e all'omicidio della madre e dei due fratelli convinta che il ...