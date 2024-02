Preghiera del mattino del 17 Febbraio 2024 | “Rafforza la mia fede”

di migliaia di fedeli che sin dalle prime ore del mattino e alla Ecco dunque il messaggio della Madonna del Conforto: Qualsiasi ma quelle di tutto il mondo e soprattutto la preghiera di chi più

(Di sabato 17 febbraio 2024) Il Sabato è il giorno della devozione alla Beata Vergine Maria. Offriamo questo nuovo giorno al Signore con ladeldi oggi. Affidiamoci alla nostra mamma celeste, affinché ci guidi nel nostro cammino: “Santa Maria, Madre di Dio, conservami un cuore di fanciullo, puro e limpido come acqua di sorgente”. Chiediamo per intercessione ... L'articolo proviene da La Luce di Maria.

“Mostrami le Tue vie” . Questa è la Preghiera della sera da recitare questo Venerdì per meditare sulla nostra giornata. Oh Santa Croce aiutami nella ... (lalucedimaria)

Colletta per la Terra Santa, l’Italia in ascolto del «grido della gente»: Solidarietà e pace per la Terra Santa ferita. Per questa domenica, 18 febbraio, la presidenza della Cei ha lanciato una colletta nazionale, esortando tutte le parrocchie e le comunità cristiane a sost ...

La diocesi di Arezzo-Cortrona-SanSepolcro in festa per la Madonna del Conforto: Grande festa ad Arezzo per la solennità della Madonna del Conforto, caratterizzata da una processione ininterrotta di migliaia di fedeli che sin dalle prime ore del mattino e alla tarda notte hanno af ...

Velletri prega per il piccolo Enea: tutti uniti nella preghiera per il bimbo di appena 4 anni: La famiglia chiede a tutti di unirsi in un abbraccio virtuale e collettivo, nel nome della speranza e dell'amore. Lo sta facendo implorando l'intercessione della Madonna delle Grazie (tanto cara al po ...