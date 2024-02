Aveva nascosto 20 grammi di cocaina in un guanto in lattice, chiuso con dello spago bianco e occultato nelle parti intime, per consegnarla al figlio in carcere . Insomma, la droga in cella la portava la mamma, arrivata da Nettuno per incontrare il figlio, 35 anni, detenuto a Velletri per rapina, furto e ricettazione. Lo riporta il quotidiano il

Portava droga in carcere . Avvocato patteggia 4 anni (Di sabato 17 febbraio 2024) Ha patteggiato a 4 anni e due mesi Gianni Ferriero, 48 anni, Avvocato di Treviglio (sospeso disciplinarmente dall’ordine degli avvocati fino al 2027), finito nei guai per la cessione di droga in carcere (venne arrestato dopo la cessione di 0,49 grammi di cocaina a un suo assistito albanese nella sala colloqui del carcere) e per la Jaguar presa in leasing e ritrovava incendiata, dopo che aveva denunciato il furto. Assistito dagli avvocati Carlo Cofini e Simona Prestipino, aveva già concordato il patteggiamento con il pm Marchisio e ieri mattina in udienza preliminare (gup Moreschi) la conferma. Con il periodo già trascorso in carcere dal 23 febbraio al 3 maggio 2021 e con quello ai domiciliari fino a giugno, ora che ... Leggi tutta la notizia su ilgiorno (Di sabato 17 febbraio 2024) Hato a 4e due mesi GiFerriero, 48di Treviglio (sospeso disciplinarmente dall’ordine degli avvocati fino al 2027), finito nei guai per la cessione diin(venne arrestato dopo la cessione di 0,49 grammi di cocaina a un suo assistito albanese nella sala colloqui del) e per la Jaguar presa in leasing e ritrovava incendiata, dopo che aveva denunciato il furto. Assistito dagli avvocati Carlo Cofini e Simona Prestipino, aveva già concordato ilmento con il pm Marchisio e ieri mattina in udienza preliminare (gup Moreschi) la conferma. Con il periodo già trascorso indal 23 febbraio al 3 maggio 2021 e con quello ai domiciliari fino a giugno, ora che ...

