Pomeriggio di fuoco a Civitavecchia | auto in fiamme

(Di sabato 17 febbraio 2024), 17 febbraio 2024 –di, nel parcheggio dello Stadio del Nuoto, dove una macchina è stata avvolta dalle. Il fatto è avvenuto intorno alle 17:30: sul posto sono immediatamente giunti i vigili delcon la squadra della 17/A. Il rapido intervento degli uomini della Bonifazi ha evitato guai peggiori: l'incendio è stato circoscritto solo alla parte interiore della macchina. Ma non solo: essendo l'alimentata a Gpl, l'intervento dei pompieri ha evitato di mettere in pericolo le altre macchine nella zona circostante. Non si registrano feriti. Sul posto anche la polizia di Stato per gli accertamenti del caso.