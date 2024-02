La Top15 di gennaio 2024 è stata elaborata da Sensemakers per Primaonline. Il leader della Lega registra dei volumi in crescita a livello trasversale (+25% di interazioni e +39% in video views). Sul

Politici social, la classifica dei migliori influencer: Salvini primo e Meloni con più like (Di sabato 17 febbraio 2024) I social intrattengono proprio tutti, compresi i Politici che, spesso e volentieri, si cimentano nell'arte dei content creator per avvicinarsi maggiormente agli elettori e a volte anche per lanciare qualche messaggio agli avversari. Video, foto e comunicati postati sulle piattaforme social più utilizzate, quasi fossero dei canali privilegiati per esprimere giudizi, informare e anche fare L'articolo proviene da Il Difforme.

