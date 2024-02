Più aspettative che risultati sotto la Torre Eiffel Resoconto di un bevitore attento del Wine Paris & Vinexpo Paris

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di sabato 17 febbraio 2024) “Billets, billetts!”. Il benvenuto al2024 ce lo dà un bagarino avvolto in un lungo piumino bianco. Eppure, le temperature sono assolutamente miti per essere in pieno febbraio. I tre giorni di fiera ci regalano impressioni miste, tra voglia di ripartenza e valutazioni molto distanti. Non è stata un’edizione vibrante. L’Italia si è presentata in massa, +75% di presenze in più rispetto al 2023, per la prima volta ha dato vita a un padiglione interamente dedicato. Il Gambero Rosso ha organizzato un evento Tre Bicchieri con 60 cantine premiate in guida, oltre a una masterclass dedicata al Valténesi. “Comunque meglio di Prowein”, il ritornello in auge tra i padiglioni per provare a risollevare il livello. Ma davvero...