Pistocchi | «Inter | livello di gioco impressionante Organizzazione»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 17 febbraio 2024) Maurizioè esaltato dalla vittoria dell’, arrivata in seguito ad una prestazione perfetta contro la Salernitana. Il suo pensiero su Twitter. CHE VITTORIA! – Un 4-0 così netto e incontrastato, Maurizione parla così: «Vittoria importante di un’che ha raggiunto undi: crea subito palle gol a ripetizione, Barella colpisce la traversa, Thuram segna l’1-0, due minuti dopo raddoppia Lautaro Martinez. Prima della fine del primo tempo arriva anche il 3-0 con Dumfries. La musica non cambia nella ripresa: c’è una sola squadra in campo, la Salernitana è un pugile sempre alle corde, che non riesce mai a uscire e subisce la grandee la qualità dei nerazzurri. Così arriva anche il 4-0, lo ...