Pioli | dopo il Rennes cambia tutto | le parole di Furlani svelano il futuro del mister

Sempre timoroso di cadere in qualche trappola di Stéphan, Pioli ma ci pensava il Rennes a ricompattarlo salendo e costringendo il secondo palo su azione d'angolo e insaccava di testa dopo una

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 17 febbraio 2024) "è solo uno dei cinque allenatori ad aver raggiunto 100 vittorie con il Milan e ha impiegato solo una partita in più di Ancelotti: c'è un rapporto fenomenale tra lui, la dirigenza e il club e quindi posso confermare che la sua posizione è salda". Commenta così l'a.d. del Milan, Giorgio, quando parla deldi Stefano. Il dirigente rossonero ha anche parlato dei rinnovi di Giroud e Maignan: "Giroud sta facendo molto bene, forse è un po' presto ma le sue prestazioni le conosciamo tutte: se vuole restare al Milan, la porta è aperta — ha detto l'a.d. ai microfoni di Sky Sport — Maignan è uno dei migliori portieri del mondo, è sotto contratto per altri due anni e mezzo: speriamo rimanga con noi a lungo".: “In Italia calcio non visto come industria, non siamo ...