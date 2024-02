Pinamonti vs De Ketelaere | il duello dei redivivi

Scalvini 6.5: Il duello giovanile con Mulattieri lo vince senza Reti : 23' e 63' De Ketelaere (A), 71' Miranchuk (A), 95' Boloca ( A disposizione : Pegolo, Consigli, Erlic, Pinamonti, Berardi,

Atalanta-Sassuolo, le probabili formazioni: ruolo insolito per De Keteleare: Questa sera andrà in scena il match tra l’Atalanta di Gasperini e il Sassuolo di Dionisi, quest ultimo avvisato con un ultimatum e dunque in cerca di punti per il rilancio. Di seguito le ultime dai ca ...

Probabili formazioni 25ª giornata Serie A, Fantacalcio: titolari, indisponibili, infortunati, chi schierare: SERIE A - Inzaghi cambia in vista della Champions: pronti Dumfries e Carlos Augusto. Nella Juventus rientra Vlahovic. Udinese con il dubbio Pereyra, Osimhen ver ...

Atalanta-Sassuolo: orario, dove vederla in tv, probabili formazioni e pronostico: Per la 25ª giornata di Serie A l'Atalanta di Gasperini ospiterà il Sassuolo di Dionisi al Gewiss Stadium. La Dea con quattro vittorie consecutive ha sbaragliato la concorrenza e si è presa momentaneam ...