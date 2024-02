Picerno-Benevento | i convocati di mister Auteri

(Di sabato 17 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoAl termine della seduta di allenamento odierna, il tecnico giallorosso Gaetanoha diramato l’elenco dei calciatoriper l’8^ giornata di ritorno di campionato Serie C Now, girone C,. Out Karic, c’è di nuovo Nunziante dopo la doppia amichevole con la Nazionale Under 17. Capellini, dopo la botta al quadricipite rimediata contro il Cerignola, partirà regolarmente con la squadra. PORTIERI 12 Manfredini Nicolò 1 Nunziante Alessandro24 Paleari Alberto DIFENSORI 3 Benedetti Amedeo20 Berra Filippo96 Capellini Riccardo 5 Masciangelo Edoardo58 Pastina Christian23 Rillo Francesco28 Terranova Emanuele25 Viscardi Angelo CENTROCAMPISTI 21 Agazzi Davide16 Improta Riccardo 8 Kubica Krzysztof31 Nardi Filippo14 Pinato Marco18 Simonetti Pier Luigi38 ...

