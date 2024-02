palla rasoterra in mezzo per Thuram che questa volta non sbaglia. palla in mezzo deviata da Pasalidis, Ochoa non trattiene e Allenatore: Liverani Arbitro : Piccinini Marcatori : 17' Thuram, 18'

Piccinini non sbaglia, ma ha pure un vantaggio! Moviola Inter-Salernitana ? CdS (Di sabato 17 febbraio 2024) Marco Piccinini ha arbitrato Inter-Salernitana, match finito 4-0 per i nerazzurri. Gara soft per il direttore di gara, bene anche negli episodi. Moviola ? Piccinini ha diretto Inter-Salernitana, gara finita 4-0. Nessun patema per l’arbitro, avvantaggiato anche dall’atteggiamento delle due squadre molto corretto. Nel complesso fischia 18 falli e l’unica ammonizione arriva al 26? del secondo tempo per un pestone di Tchaouna su Asllani. Giusta decisione in entrambe le circostanze e il Var Serra con un rapido silent check ha confermato: il tocco di mano di Pasalidis non è punibile perché il movimento del braccio del difendente è congruo dopo il velo di Lautaro Martinez. Anche il successivo contatto tra Thuram e Boateng non è falloso: è uno scontro di gioco perché il ... Leggi tutta la notizia su inter-news (Di sabato 17 febbraio 2024) Marcoha arbitrato, match finito 4-0 per i nerazzurri. Gara soft per il direttore di gara, bene anche negli episodi.ha diretto, gara finita 4-0. Nessun patema per l’arbitro, avvantaggiato anche dall’atteggiamento delle due squadre molto corretto. Nel complesso fischia 18 falli e l’unica ammonizione arriva al 26? del secondo tempo per un pestone di Tchaouna su Asllani. Giusta decisione in entrambe le circostanze e il Var Serra con un rapido silent check ha confermato: il tocco di mano di Pasalidis non è punibile perché il movimento del braccio del difendente è congruo dopo il velo di Lautaro Martinez. Anche il successivo contatto tra Thuram e Boateng non è falloso: è uno scontro di gioco perché il ...

