(Di sabato 17 febbraio 2024) Bologna, 17 febbraio 2024 - I carabinieri del Nas insieme all’Ausl hanno sequestrato circa 135diin un magazzino di una ditta cinese al quartiere Navile perché privi della documentazione di provenienza e quindi non tracciabili. Ma la vera sorpresa è arrivata dopo che su alcuni di questi, in particolare snack, sono stati effettuati degli esami di laboratorio che hanno dato riscontrato la presenza dellaafricana. Si tratta di un virus fortunatamente non trasmissibile all’uomo. Il tutto è iniziato il 25 gennaio scorso a seguito di un controllo ufficiale nei locali dell’azienda da parte del dipartimento di sanità pubblica: numerosi, sia congelati che a temperatura ambiente, erano privi della documentazione di ...

Bologna, 15 febbraio 2024 – "In queste ore saranno nominati tre sub commissari , oltre al commissari o nazionale. Uno di questi, che proviene dalla ... (ilrestodelcarlino)

Virus della peste suina in alcuni alimenti sequestrati a Bologna: BOLOGNA - Il virus della peste suina africana è stato trovato in esami disposti su alcuni alimenti in vendita in negozi etnici controllati dai Nas, insieme all'Ausl. Su alcuni alimenti sequestrati in uno di questi punti ...

Snack alla peste suina sequestrati a Bologna: BOLOGNA Snack alla peste suina. E' il sequestro, di certo non comune, operato a Bologna dai Carabinieri del Nas insieme agli esperti dell'Ausl nel magazzino di una ditta cinese al quartiere Navile. A seguito di un ...

Peste suina nei prodotti alimentari: sotto sequestro 135 chili di merce: Il virus trovato all'interno degli snack non è trasmissibile all'uomo. I prodotti erano stati sequestrati dai carabinieri del Nas insieme all'Ausl perché privi della documentazione di provenienza e co ...

Lombardia: Beduschi, su peste suina al via procedure per indennizzo ad aziende: Regione Lombardia ha aperto i termini per la presentazione delle domande a sostegno delle aziende suinicole che hanno subito danni ...

Virus peste suina africana in alimenti in vendita in negozi etnici nel Bolognese: disposto il sequestro: Il virus peste suina africana è stato trovato in esami disposti su alcuni alimenti in vendita in negozi etnici nel Bolognese, controllati dai Nas, insieme all'Ausl. Nell'ultimo mese i militari hanno ...