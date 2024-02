Percorsi abilitanti | entro quale data del 2023 24 si matura la terza annualità di servizio per partecipare ai 30 CFU

Il ruolo del tutor ha durata quadriennale Entro il 31 maggio di LEGGI LA GAZZETTA 20240214_037 - 1 Download Percorsi abilitanti,

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di sabato 17 febbraio 2024) Per ici siamo: in arrivo il decreto del MUR che darà il via ai corsi per i docenti che devono ottenere l'abilitazione all'insegnamento. Le categorie di insegnanti coinvolti sono tante e altrettante saranno le offerte formative dedicate. L'articolo .