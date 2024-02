Perché si dice «buttare il ferro a fondo»? Risponde la Crusca

- privato " ha aggiunto Torri " ma è la strada necessaria perché Evitiamo di buttare via 120 mila euro, di soldi per il Bione ne 3 anni è stato fortemente penalizzato e il mercato oggi ci dice che

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 17 febbraio 2024) Tratto dall’Accademia dellailè un modo di dire italiano di origine settentrionale – particolarmente diffuso nelle aree di Venezia e di Mantova – che può assumere vari significati, anche contrari tra loro. Deriva dall’antico lessico della marineria e del commercio marittimo, dove troviamo attestazioni del termineinteso come ‘ancora, ancorotto’ (Zingarelli, s.v.). In particolare, in dialetto veneziano, si trova la locuzione fero de do mare ‘di due marre’, che indica “l’àncora propria de’ vascelli” (Boerio 1856, s.v. fero). In un trattato cinquecentesco, Della milizia marittima, l’ammiraglio veneziano Cristoforo Canal (1510-1562), scrive (I 95): “ogni galera porta tre ferri da darper difendersi ...