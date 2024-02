Perché quando invecchiamo ci vengono le rughe? La risposta nel nuovo studio

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 17 febbraio 2024) Gli anni non passano impunemente: lasciano segni interni ed esterni – questi ultimi soprattutto sotto forma delle invise. Contro di esse, la nostra società ha ingaggiato una lotta senza quartiere, aiutata dalla scienza. Perciò una recente metanalisi, firmata dai ricercatori dell’Università della California a San Diego con la collaborazione dell’Oréal e pubblicata su Frontiers in Aging, ha cercato proprio di risalire all’origine delle. Così facendo, ha aperto una finestra molto interessante sul microbioma cutaneo, il complesso dei microrganismi che vivono sulla pelle, influenzandone il benessere. La premessa I ricercatori esordiscono spiegando che, a parità di condizioni ambientali stabili, negli adulti anche il microbioma cutaneo si mantiene relativamente stabile, per quanto influenzabile dai cambiamenti fisiologici cutanei indotti ...