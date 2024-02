Perché Matteo Berrettini e Melissa Satta si sono lasciati? Ecco il presunto motivo

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di sabato 17 febbraio 2024) La storia d’amore traha avuto alti e bassi, e sembra che ora sia giunta al capolinea. Secondo il settimanale Oggi, fonti vicine alla (ex?) coppia hanno rivelato importanti divergenze tra i due.si: ilPare chespingesse per avere più... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.