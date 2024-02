come descrive uno studio recente pubblicato sulla rivista Nature Il pangolino potrebbe scomparire per sempre e, purtroppo, ne Perché il pangolino rischia di scomparire. Il pangolino non è un

Perché il pangolino è uno degli animali più richiesti nel mercato illegale: il mammifero con le squame (Di sabato 17 febbraio 2024) Oggi, 17 febbraio, è la giornata mondiale dedicata al pangolino. Questo piccolo mammifero ha dei tratti biologici unici nel mondo animale ma a causa del traffico illegale legato alla sua pelle sta rischiando l'estinzione.

