Perché il 17 febbraio è la Giornata Nazionale del Gatto | storia e significato

Leggi tutta la notizia su optimagazine

(Di sabato 17 febbraio 2024) Il 17si celebra ladel? Facciamo subito notare che parliamo di ricorrenza “” e non inter. Quest’ultima si celebra l’8 agosto.il 17è ladelCome ricorda Il Giorno,è il mese dell’Acquario, un segno dominato da Urano che è protettore degli spiriti liberi e anticonvenzionali. Quale creatura, se non il, è forte di queste caratteristiche? Ilè infatti noto per le sue straordinarie capacità. Maabbiamo posto l’enfasi sull’elemento “”? Secondo Ca’ Zampa, quella ...