Perché gli atenei di Stato combattono le università telematiche Scrive Lottieri

(Di sabato 17 febbraio 2024) Luigi Einaudi sosteneva che il valore legale del titolo di studio è un veleno. Aveva ragione, come emerge guardando al mondo universitario attuale, dove gliprivati e telematici si trovano costantemente sotto l’attacco dei vecchi monopolisti di. Il fatto che il mondo universitario sia gestito attraverso una pianificazione triennale di stampo sovietico (che, ad esempio, può impedire la creazione di nuovi corsi), e che dunque non vi sia un’autentica libertà di educazione, permette aglitradizionali di sbarrare la strada ai concorrenti. Per questo non dobbiamo sorprenderci che la Crui (l’associazione privata che riunisce i rettori dellein presenza) abbia dichiarato guerra alle, cercando di ostacolarne l’esistenza con vari argomenti. Innanzitutto, i fautori del ...